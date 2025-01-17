За 2024 год через порты Ростовской области прошли восемь тысяч судов

Что касается взысканных таможенных платежей, то показатели увеличились вдвое с сравнении с 2023 годом. Также за прошлый год донские таможенники изъяли больше 100 тысяч единиц контрафактной продукции, которую незаконно пытались провезти на территорию региона. Из них почти 90% составили табачные изделия.