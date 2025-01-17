Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 2024 год через порты Ростовской области прошли восемь тысяч судов

Через порты Ростова, Азова и Таганрога за прошлый год прошли восемь тысяч судов.

Источник: Комсомольская правда

Через порты Ростовской области в 2024 году прошли восемь тысяч судов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Согласно опубликованной информации, за минувший год товарооборот морских и речных перевозок превысил 13 миллионов тонн. В федеральный бюджет таможня принесла порядка 2,6 миллиардов рублей. Из-за изменений нескольких торговых маршрутов в Ростовской области в три раза выросло число транзитных перевозок.

Что касается взысканных таможенных платежей, то показатели увеличились вдвое с сравнении с 2023 годом. Также за прошлый год донские таможенники изъяли больше 100 тысяч единиц контрафактной продукции, которую незаконно пытались провезти на территорию региона. Из них почти 90% составили табачные изделия.