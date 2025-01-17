Луну включили в список объектов, находящихся под угрозой

Как пишет The guardian, в список Всемирного фонда памятников (WMF) обычно включают уязвимые культурные объекты на Земле. В этом году в него, кроме Луны, попали доиспанская дорожная система в Андах, Антакья в Турции и полуостров Ното в Японии, пострадавшие от землетрясений.