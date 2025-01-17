Белоруска Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Таусон

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв датчанку Клару Таусон в двухчасовом матче.
В 1/16 финала открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка одержала победу над представительницей Дании 21-летней Кларой Таусон. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Теннисистки провели на корте более двух часов. Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча между польской теннисисткой Магдаленой Фреш и представительницей России Миррой Андреевой.
Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.
Также теннисистка сказала, что хочет родить ребенка до 35 лет.
Кстати, Соболенко разбила машину на камеру.