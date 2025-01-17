В Нижнем Новгороде разработали машину для прокладки дорог по льду Байкала

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали проект машины для прокладки дорог по льду водоемов и удаления снежно-ледовых заносов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Ближайшая задача будущей машины — помощь в работе Байкальского нейтринного телескопа.
«Группа ученых НГТУ под руководством доктора технических наук, профессора Виктора Кулепова в сотрудничестве с ОИЯИ разработала технический проект опытного образца ледопланировочной машины (ЛПМ-203), предназначенной для прокладки дорог по льду водоемов и удаления снежно-ледовых образований и торосов. Работы ведутся в рамках международного проекта “Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD”, — отметили в пресс-службе.
В первую очередь, машина предназначена для срезания торосов, которых много на озере Байкал в зимний период, и подготовки трассы к прокладке подводных кабельных линий, соединяющих оптические модули телескопа с его береговым центром управления. Машина очищает трассу с помощью винтовых полос с закрепленными на них резцами и удаляет измельченную снежно-ледовую массу.
Байкальский нейтринный телескоп — уникальная научная установка, предназначенная для регистрации слабых вспышек света — черенковского излучения, которое возникает в воде от заряженных частиц, порожденных потоком приходящих из космоса нейтрино. Он постепенно строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН и ОИЯИ.
Телескоп располагается на расстоянии более 3 км от береговой линии Байкала, его верхние детекторы начинаются на глубине примерно 700 м и уходят вниз на 1,3 км до самого дна озера. Он имеет сгруппированные тросы, на которых укреплены оптические модули, улавливающие вспышки света от взаимодействия нейтрино с водой.
Технологии строительства Байкальского нейтринного телескопа предполагают, что оборудование и необходимая для его монтажа техника могут быть доставлены к месту развертывания только в тот период, когда поверхность озера покрыта снегом и ледяными тросами, что делает эти места труднодоступными.