В Нижнем Новгороде разработали машину для прокладки дорог по льду Байкала

Телескоп располагается на расстоянии более 3 км от береговой линии Байкала, его верхние детекторы начинаются на глубине примерно 700 м и уходят вниз на 1,3 км до самого дна озера. Он имеет сгруппированные тросы, на которых укреплены оптические модули, улавливающие вспышки света от взаимодействия нейтрино с водой.