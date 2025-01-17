В Самаре на Крещение организуют одну иордань на Волге и 3 купели при храмах

В субботу, 18 января православные жители Самары присоединятся к одному из главных христианских праздников — Крещению Господню. По традиции его главными событиями станут богослужения в храмах, Крестный ход и купание в специально оборудованных трёх купелях при храмах и иордани на Волге.
Иордань на Волге в районе Полевого спуска будет оборудована парковкой, пунктами обогрева с местами для переодевания, горячим чаем. Главное управление МЧС России по Самарской области обеспечит дежурство спасателей с 20:00 18 января до 18:00 19 января.
Также будут оборудованы три купели:
— при Храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского на улице Советской Армии, 251 Б;
— при Храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского на улице Черемшанской, 244 А;
— при Храме во имя Архистратига Михаила, в посёлке Шмидта на улице Новогородской, 1.
От Крещенских купаний рекомендуется воздержаться:
— тем, кто простужен или недавно выздоровел;
— людям, имеющим острые или хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы периферической нервной системы, органов зрения, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта.
Как пояснил протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии: «Собирающимся принять участие в Крещенских купаниях необходимо помнить, что данная традиция не предписывается церковным уставом и не является собственно церковной. Она зародилась в народной среде. Христиане совершают купания исключительно по собственной инициативе. Для православного христианина главным в праздник день Крещения Господня будет, конечно же, участие в Таинстве Евхаристии (Причастия) — литургическом центре любого православного праздника. Кроме того, в этот день совершается Великая агиасма — ежегодное освящение воды, которую верующие набирают для того, чтобы пить и окроплять ею свои жилища. Тем, кто все же собирается принять участия в купаниях, необходимо помнить о правилах безопасности. Купаться можно исключительно в местах, для этого специально оборудованных. Крайне важно прислушиваться к рекомендациям врачей. Людям, имеющим противопоказания, а также тем, кто к этому не готовился, не закалялся и вообще такого опыта не имеет, лучше воздержаться. Ни в коем случае во время купания не следует допускать употребления спиртных напитков (даже — для храбрости), сквернословия и другого неблагоговейного поведения».