В НИТУ МИСИС разработали биосовместимый электрод для стимуляции нервной ткани

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Университета МИСИС разработали биосовместимый микроэлектрод, который может быть использован для электростимуляции нервной ткани. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Биосовместимый микроэлектрод применим при поиске очагов эпилепсии в головном мозге, стимуляции периферических нервов для подавления фантомных болей. Также он будет полезен в изучении регенерации тканей спинного мозга», — отметили в пресс-службе.
Устройство используется для точечного подведения электрического тока к тканям. На сегодняшний день классические металлические микроэлектроды из-за своей твердости и жесткости не обладают достаточной эластичностью и гибкостью и могут сильно смещаться из области имплантации. Это приводит к возникновению отторжения и хронического воспаления.
Новый микроэлектрод значительно ближе по механическим свойствам к нервной и мышечной тканям. Его композиционный материал состоит из полидиметилсилоксана с содержанием проводящих нано- и микрочастиц углерода в различных модификациях (графит, графен, аморфный углерод).
«Чтобы установить биосовместимость микроэлектрода, мы провели испытание на цитотоксичность. Материал безвреден для клеток человека. При эксплуатации полимерное проводящее покрытие возьмет на себя часть передачи электрического импульса, за счет чего электрод не выйдет из строя. При введении в тело окружающие электрод ткани не будут сильно раздражены», — рассказал инженер научного проекта Сергей Жирнов.
Разработка ученых НИТУ МИСИС прошла также испытание на динамическое растяжение при постоянной температуре 37 градусов. Полученное значение постоянно и находится в диапазоне, характерном для нервной ткани. В дальнейшем электрод может применяться в качестве функциональной части в отечественных комплексах для нейрореабилитации, киберкостюмах и экзоскелетах.