В НИТУ МИСИС разработали биосовместимый электрод для стимуляции нервной ткани

Устройство используется для точечного подведения электрического тока к тканям. На сегодняшний день классические металлические микроэлектроды из-за своей твердости и жесткости не обладают достаточной эластичностью и гибкостью и могут сильно смещаться из области имплантации. Это приводит к возникновению отторжения и хронического воспаления.