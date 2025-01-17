В мэрии рассказали, куда казанцы могут пожаловаться на сосульки и гололед

Телефон администрации Вахитовского и Приволжского районов —
«При обильном снегопаде в первую очередь от снега и наледи очищаются центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, дороги с наибольшим автомобильным трафиком, остановки общественного транспорта, тротуары и пешеходные переходы. Сроки устранения зависят от приоритетности объекта улично-дорожной сети, расположения вблизи социальных объектов, остановок общественного транспорта, а также от погодных условий», — пояснили в комитете.