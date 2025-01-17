В мэрии рассказали, куда казанцы могут пожаловаться на сосульки и гололед

Телефон администрации Вахитовского и Приволжского районов — 8 (843) 223−21−11 ; Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — 8 (843) 223−22−33 ; Кировского и Московского районов — 8 (843) 223−29−99 ; Советского района — 8 (843) 223−20−00 . Сообщить о невывозе снега с городских улиц, гололеде или наледях на зданиях можно также в Telegram-боте «Моя Казань» или в системе «Народный контроль».