Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад планет смогут увидеть нижегородцы 21 января

Четыре планеты будет видно невооруженным глазом.

В Нижнем Новгороде 21 января пройдут парад планет, когда в один ряд выстроятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом большую часть из них можно будет увидеть невооруженным глазом.

Официально такое явление, когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца, называют выравниванием планет.

А вот 28 февраля в одну линию выстроятся семь планет, четыре из них — в узком секторе 20−30 градусов. Но увидеть их без оптики не получится. 29 марта нижегородцы смогут увидеть частичное солнечное затмение.

космос