Парад планет смогут увидеть нижегородцы 21 января

В Нижнем Новгороде 21 января пройдут парад планет, когда в один ряд выстроятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом большую часть из них можно будет увидеть невооруженным глазом.
Официально такое явление, когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца, называют выравниванием планет.
А вот 28 февраля в одну линию выстроятся семь планет, четыре из них — в узком секторе 20−30 градусов. Но увидеть их без оптики не получится. 29 марта нижегородцы смогут увидеть частичное солнечное затмение.