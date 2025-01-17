Главная улица Хабаровска встанет в пробках почти на год

Хабаровчан в этом году ждёт усиление и без того серьёзных заторов на главной транспортной артерии города — улице Карла Маркса. Администрация Железнодорожного района краевой столицы оповестила горожан через свой официальный Телеграм-канал о старте больших ремонтных работ на перекрёстке с улицей Карла Маркса возле остановки «Памятник партизанам», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уважаемые жители города Хабаровска, ориентировочно с середины апреля 2025 года начнутся работы по реконструкции перекрёстка Карла Маркса — Краснодарская. Работы продолжатся до конца текущего года, — говорится в сообщении.
Наше издание ранее подробно писало о необходимости реконструкции этого участка. Его нужно расширять именно для того, чтобы решить проблему «вечных» пробок на главной улице Хабаровска. Затор в районе остановки «Памятник партизанам» собирается из-за поворачивающего налево в сторону нового микрорайона «Ореховая сопка» транспорта. Одна полоса потеряна. Зачастую пробка растягивается на много километров до самого центра города.
Проектирование началось ещё в 2023 году. Потом время ушло на поиски источников финансирования. Реконструкция перекрёстка с расширением улиц обойдётся, по информации администрации Железнодорожного района, примерно в полмиллиарда рублей.