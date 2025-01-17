Главная улица Хабаровска встанет в пробках почти на год

Наше издание ранее подробно писало о необходимости реконструкции этого участка. Его нужно расширять именно для того, чтобы решить проблему «вечных» пробок на главной улице Хабаровска. Затор в районе остановки «Памятник партизанам» собирается из-за поворачивающего налево в сторону нового микрорайона «Ореховая сопка» транспорта. Одна полоса потеряна. Зачастую пробка растягивается на много километров до самого центра города.