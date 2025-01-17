В Таганроге к 2030 году модернизируют БСМП

Согласно опубликованной информации, модернизация больницы запланирована на 2015−2030 года. К концу января планируется выход проектно-сметной документации. Для первых работ из федерального бюджета направленно порядка 3,6 миллиардов рублей, еще 1,1 миллиардов запланировано в бюджете Ростовской области. Отметим, что все работы по реконструкции пройдут в три этапа.