В Думе дали ответ про ситуацию с требованием лишить Илью Лагутенко звания

В соответствии с регламентом, регулирующим присвоение почётного звания «Почётный гражданин города Владивостока», в случае выявления недостоверных данных в документах, на основании которых было присвоено звание, или вступления в силу обвинительного судебного приговора, почётный гражданин может быть лишён своего статуса решением городской Думы.