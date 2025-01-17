В Думе дали ответ про ситуацию с требованием лишить Илью Лагутенко звания

В Думе Владивостока прокомментировали требования забрать звание почетного гражданина города лидера рок-группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Спустя время стало понятно, что обращений в Думу не было. При этом никаких оснований для лишения звания у артиста нет.
«В связи с размещением в СМИ информации о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания “Почетный гражданин города Владивостока” рассказываем, что в городскую думу Владивостока не было подано такое обращение», — прокомментировали в Думе.
В соответствии с регламентом, регулирующим присвоение почётного звания «Почётный гражданин города Владивостока», в случае выявления недостоверных данных в документах, на основании которых было присвоено звание, или вступления в силу обвинительного судебного приговора, почётный гражданин может быть лишён своего статуса решением городской Думы.
В Думе также отметили, что звание может быть присвоено гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Место рождения или проживания в городе Владивостоке не является обязательным условием для присвоения лицу звания.
Ранее мы писали о том, что лидеры общественного мнения и активисты высказались о лишении Ильи Лагутенко звания. По их мнению, он не должен иметь звания «Почётный гражданин города Владивостока».