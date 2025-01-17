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Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия

Госкомвоенпром: Беларусь работает над созданием ракетного комплекса ближнего действия.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил глава государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

— Уже сейчас работаем над созданием комплекса ближнего действия, в основу которого войдут те унифицированные решения, которые получились у нас в части создания комплекса средней дальности, — уточнил председатель Госкомвоенпрома Беларуси.

Кроме того, Пантус напомнил о том, что в 2024 году была завершена работа, связанная с созданием зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с белорусской ракетой. По его словам, разработка указанной ракеты заняла несколько лет, а 2024 оказался годом финальных испытаний. После этого комплекс был принят на вооружение.

Ранее Госкомвоенпром Беларуси показал видео испытаний нового бронетранспортера V-2.

Тем временем Совбез заявил, что Беларусь может нанести ущерб любому агрессору «Орешником» и ТЯО.

Кстати, МВД заявило о круглосуточной охране всех избирательных участков в Беларуси.