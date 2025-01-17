Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия

Кроме того, Пантус напомнил о том, что в 2024 году была завершена работа, связанная с созданием зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с белорусской ракетой. По его словам, разработка указанной ракеты заняла несколько лет, а 2024 оказался годом финальных испытаний. После этого комплекс был принят на вооружение.