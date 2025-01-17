В Казани трамвай № 4 изменил свой маршрут из-за провала на путях. Это произошло на остановке «Дубравная», сообщает МУП «Метроэлектротранс».
На участке провалился грунт между трамвайными путями. В связи с этим трамвай временно следует только до остановки «Сады».
В настоящее время на проблемном участке сотрудники предприятия устраняют провал. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. О завершении работ сообщает позже.
Напомним, в Казани увеличили цены на проезд в общественном транспорте до 43 рублей. Изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.