Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани трамвай № 4 изменил свой маршрут из-за провала на путях

ЧП произошло на остановке «Дубравная».

Источник: Комсомольская правда

В Казани трамвай № 4 изменил свой маршрут из-за провала на путях. Это произошло на остановке «Дубравная», сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На участке провалился грунт между трамвайными путями. В связи с этим трамвай временно следует только до остановки «Сады».

В настоящее время на проблемном участке сотрудники предприятия устраняют провал. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. О завершении работ сообщает позже.

Напомним, в Казани увеличили цены на проезд в общественном транспорте до 43 рублей. Изменения вступили в силу с 1 января 2025 года.