В краже 10 млн рублей обвиняют бывшего прокурора Приморского края

Бывший прокурор Валерий Василенко обвиняется в краже 10 миллионов рублей на «Восточной верфи». Напомним, что на тот момент он занимал пост заместителя председателя совета директоров компании.
Также следствие сообщает, что Василенко состоял в организованном преступном сообществе. Кроме него туда входили: бывший временно исполняющий обязанности гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин и три предпринимателя — Сергей Кралевич, Виталий Широков и Яна Поливода.
Известно, что всем пятерым назначили наказания по статьям «Мошенничество, присвоение и легализация денежных средств, добытых преступным путем». По информации следователей, на тот момент членами группировки была осуществлена кража имущества компании «Восточная верфь» на общую сумму более десяти миллионов рублей, а также легализовано похищенное имущество.
Правоохранительные органы думают, что бывший прокурор был руководителем подразделения группировки, а возглавлял ее Геннадий Лазарев. Позже он был арестован, однако в августе после признания вины меру пресечения ему изменили на домашний арест. Так что в отношении Лазарева продолжается расследование.