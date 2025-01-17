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В краже 10 млн рублей обвиняют бывшего прокурора Приморского края

Следователи считают, что экс-сотрудник ведомства руководил подразделением преступного сообщества.

Бывший прокурор Валерий Василенко обвиняется в краже 10 миллионов рублей на «Восточной верфи». Напомним, что на тот момент он занимал пост заместителя председателя совета директоров компании.

Также следствие сообщает, что Василенко состоял в организованном преступном сообществе. Кроме него туда входили: бывший временно исполняющий обязанности гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин и три предпринимателя — Сергей Кралевич, Виталий Широков и Яна Поливода.

Известно, что всем пятерым назначили наказания по статьям «Мошенничество, присвоение и легализация денежных средств, добытых преступным путем». По информации следователей, на тот момент членами группировки была осуществлена кража имущества компании «Восточная верфь» на общую сумму более десяти миллионов рублей, а также легализовано похищенное имущество.

Правоохранительные органы думают, что бывший прокурор был руководителем подразделения группировки, а возглавлял ее Геннадий Лазарев. Позже он был арестован, однако в августе после признания вины меру пресечения ему изменили на домашний арест. Так что в отношении Лазарева продолжается расследование.

Прокуратура