В краже 10 млн рублей обвиняют бывшего прокурора Приморского края

Правоохранительные органы думают, что бывший прокурор был руководителем подразделения группировки, а возглавлял ее Геннадий Лазарев. Позже он был арестован, однако в августе после признания вины меру пресечения ему изменили на домашний арест. Так что в отношении Лазарева продолжается расследование.