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В Ростовской области женщина забрала у знакомого больше двух миллионов рублей

В Ростове 49-летнего мужчину развела на два миллиона рублей знакомая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мошенница забрала у знакомого более двух млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 49-летний ростовчанин одолжил знакомой больше двух миллионов рублей. Однако женщина не вернула крупную сумму в нужный срок и перестала выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что мошенницей оказалась 34-летняя местная жительница. Позже выяснилось, что между знакомыми был договор — если ростовчанка не вернёт деньги, то она отдаст свою квартиру. Однако документы на квартиру оказались поддельными, а все деньги она уже потратила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».