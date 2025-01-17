В Ростовской области женщина забрала у знакомого больше двух миллионов рублей

В Ростовской области мошенница забрала у знакомого более двух млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 49-летний ростовчанин одолжил знакомой больше двух миллионов рублей. Однако женщина не вернула крупную сумму в нужный срок и перестала выходить на связь.
Правоохранители выяснили, что мошенницей оказалась 34-летняя местная жительница. Позже выяснилось, что между знакомыми был договор — если ростовчанка не вернёт деньги, то она отдаст свою квартиру. Однако документы на квартиру оказались поддельными, а все деньги она уже потратила.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».