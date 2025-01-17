В Ростовской области женщина забрала у знакомого больше двух миллионов рублей

Правоохранители выяснили, что мошенницей оказалась 34-летняя местная жительница. Позже выяснилось, что между знакомыми был договор — если ростовчанка не вернёт деньги, то она отдаст свою квартиру. Однако документы на квартиру оказались поддельными, а все деньги она уже потратила.