Сплошные проверки проведет ГИБДД в выходные 18 и 19 января: на что будут ловить

ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в регионах в эти выходные. Известно, что будут массово проверять инспекторы.
С пятницы 17 января в регионах начались рейды «Нетрезвый водитель». Они продлятся все выходные и закончатся только в понедельник утром 20 января.
Как рассказали в ГАИ, при проведении таких рейдов используется метод сплошных проверок: на конкретном участке дороги за небольшой отрезок времени проверяют на «пьянку» за рулем максимальное число водителей. Затем участок меняется и происходит все то же самое.
Напомним, с 1 января штраф за управление авто в нетрезвом виде вырос до 45 тысяч рублей. Такое же наказание положено за отказ от медицинского освидетельствования и передачу управления лицу, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. За управление авто «под мухой» водителя могут поджидать и гораздо более крупные штрафы — при «рецидиве», а также уголовное наказание и конфискация авто.
В ГИБДД сообщают, что в регионах в выходные также продолжатся рейды «Чистый номер» и «Зимняя резина».