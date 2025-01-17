Сплошные проверки проведет ГИБДД в выходные 18 и 19 января: на что будут ловить

Напомним, с 1 января штраф за управление авто в нетрезвом виде вырос до 45 тысяч рублей. Такое же наказание положено за отказ от медицинского освидетельствования и передачу управления лицу, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. За управление авто «под мухой» водителя могут поджидать и гораздо более крупные штрафы — при «рецидиве», а также уголовное наказание и конфискация авто.