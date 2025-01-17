Отбывающий наказание бизнесмен и политик Анатолий Быков отмечает юбилей

Добавим, что по третьему делу, связанному с организацией убийства криминального авторитета Владимира Филиппова, Быков получил 12 лет лишения свободы. О том, как начинался суд по этому делу, можно узнать в нашем материале. Также по ссылке можно узнать об итоговом приговоре.