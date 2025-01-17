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Отбывающий наказание бизнесмен и политик Анатолий Быков отмечает юбилей

65-летие именинник встречает в ИК-9 города Петрозаводска.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Отбывающий наказание бизнесмен и бывший красноярский депутат Анатолий Быков празднует юбилей. Об этом говорится в его Telegram-канале.

17 января Анатолию Быкову исполнилось 65 лет. Юбилей он отмечает, отбывая наказание в ИК-9 на территории города Петрозаводск (Карелия).

Напомним, что Анатолия Быкова отправили на 20 лет в колонию строгого режима по трем делам об убийствах, совершенных в 1990-е годы. Сам Анатолий Быков отрицает вину, считая, что все дела против него заказные.

Добавим, что по третьему делу, связанному с организацией убийства криминального авторитета Владимира Филиппова, Быков получил 12 лет лишения свободы. О том, как начинался суд по этому делу, можно узнать в нашем материале. Также по ссылке можно узнать об итоговом приговоре.

Ранее сообщалось о том, чем Анатолий Быков занимается в карельской колонии.