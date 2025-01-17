Госкомвоенпром сказал про выпуск белорусско-российского самолета «Освей» в 2026 году. Подробности рассказал глава государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в эфире Первого информационного телеканала.
Он акцентировал внимание на том, что одним из важных событий в 2024 году оказался старт реализации проекта, касающегося создания белорусско-российского самолета «Освей». Пантус уточнил, что на сегодняшний день данный проект запущен официально на государственном уровне.
— И уже в 2026 году мы планируем получить опытный образец, — заявил председатель Госкомвоенпрома Беларуси.
По словам Дмитрий Пантуса, названный проект довольно серьезно даст возможность продвинуться в сфере авиастроения, «фактически впервые создать школу в этой сфере в Республике Беларусь».
Ранее Госкомвоенпром сообщил, что облик белорусско-российского самолета «Освей» почти готов.
Тем временем Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия.
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