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Госкомвоенпром сказал про выпуск белорусско-российского самолета «Освей» в 2026

Госкомвоенпром заявил, что первый образец белорусско-российского самолета «Освей» выпустят в 2026.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром сказал про выпуск белорусско-российского самолета «Освей» в 2026 году. Подробности рассказал глава государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в эфире Первого информационного телеканала.

Он акцентировал внимание на том, что одним из важных событий в 2024 году оказался старт реализации проекта, касающегося создания белорусско-российского самолета «Освей». Пантус уточнил, что на сегодняшний день данный проект запущен официально на государственном уровне.

— И уже в 2026 году мы планируем получить опытный образец, — заявил председатель Госкомвоенпрома Беларуси.

По словам Дмитрий Пантуса, названный проект довольно серьезно даст возможность продвинуться в сфере авиастроения, «фактически впервые создать школу в этой сфере в Республике Беларусь».

Ранее Госкомвоенпром сообщил, что облик белорусско-российского самолета «Освей» почти готов.

Тем временем Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2025: директору со знанием итальянского — до 13 тысяч, водителю большегруза до 8700, а инженерам от 6125 рублей.