Жительница Уфы за рулем иномарки протаранила металлическое ограждение

В Уфе 40-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» пострадала в аварии. Об этом сообщает ГАИ города.
По информации столичного ведомства, уфимка ехала по Восточному выезду, не справилась с управлением и влетела в металлическое ограждение. С ушибами, полученными при ударе, она обратилась за медицинской помощью. После осмотра врача она была отпущена домой.
По факту ДТП начато разбирательство.
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