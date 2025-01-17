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Концентрация хлороводорода в омском воздухе превысила норму 15 января

Повышенная концентрация вещества была зафиксирована в воздуха в северной части Омска.

Концентрация хлороводорода в воздуха в Советском округе превысила предельно допустимую в 1,6 раза в среду, 15 января. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, превышение предельно допустимой концентрации других веществ в воздухе на территории других округов Омска в тот день не зафиксировано. В ближайшие дни уровень загрязнения воздуха будет пониженный.

Длительное или частое вдыхание хловодорода может привести к нарушению функции легких и воспалению дыхательных путей. Опасный газ может также оказывать воздействие на зубы.

Ранее мы сообщали, что Россельхознадзор выявил в почвах полей Омской области опасные загрязнения.