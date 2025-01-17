35 автобусных и электробусных маршрутов будут работать дольше в крещенскую ночь

В ночь на 19 января работа некоторых маршрутов автобусов и электробусов будет продлена до 03:00, чтобы горожане могли комфортно и безопасно добраться до дома после крещенских купаний. Изменения коснутся 35 маршрутов наземного городского транспорта в разных округах Москвы. Кроме того, в столице работает 18 ночных маршрутов.
«На праздник Крещения мы каждый год продлеваем работу наземного транспорта. Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00. По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем удобство и комфорт пассажиров во время праздничных мероприятий», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Обо всех изменениях маршрутов городского транспорта пассажиры могут узнать в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.