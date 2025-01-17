35 автобусных и электробусных маршрутов будут работать дольше в крещенскую ночь

«На праздник Крещения мы каждый год продлеваем работу наземного транспорта. Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00. По поручению Сергея Собянина мы обеспечиваем удобство и комфорт пассажиров во время праздничных мероприятий», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.