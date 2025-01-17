Более 4,5 тысячи деревьев высадили на вылетных магистралях и крупных улицах Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в осенне-зимний период 2024 года высадили более 4,5 тысячи взрослых деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва, — отметил заммэра. — Высадили вдоль 24 магистралей и крупных улиц более 4,5 тысячи деревьев».
Деревья подбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и внешнего вида — они должны украшать общественные пространства. Как правило, для этих целей подходят липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.
Больше всего деревьев высадили на проспекте Вернадского (713) и Носовихинском шоссе (447). Улицу Дыбенко украсили 343 дерева, более 300 появилось на Симферопольском бульваре (335), улицах Островитянова (324) и Лескова (323).
Крупномерные деревья высадили и на Дмитровском шоссе, проспекте Андропова, бульваре Яна Райниса, проспекте Мира, Донецкой и Хабаровской улицах, Рязанском проспекте и ряде других.
Программа озеленения магистралей и улиц началась в Москве в 2021 году, за время ее реализации высадили уже более 25 тысяч деревьев и кустарников.