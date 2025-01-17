Более 4,5 тысячи деревьев высадили на вылетных магистралях и крупных улицах Москвы

Деревья подбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и внешнего вида — они должны украшать общественные пространства. Как правило, для этих целей подходят липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.