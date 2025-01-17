Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4,5 тысячи деревьев высадили на вылетных магистралях и крупных улицах Москвы

Деревья подбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса.

Специалисты комплекса городского хозяйства в осенне-зимний период 2024 года высадили более 4,5 тысячи взрослых деревьев вдоль вылетных магистралей и крупных улиц столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва, — отметил заммэра. — Высадили вдоль 24 магистралей и крупных улиц более 4,5 тысячи деревьев».

Деревья подбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и внешнего вида — они должны украшать общественные пространства. Как правило, для этих целей подходят липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

Больше всего деревьев высадили на проспекте Вернадского (713) и Носовихинском шоссе (447). Улицу Дыбенко украсили 343 дерева, более 300 появилось на Симферопольском бульваре (335), улицах Островитянова (324) и Лескова (323).

Крупномерные деревья высадили и на Дмитровском шоссе, проспекте Андропова, бульваре Яна Райниса, проспекте Мира, Донецкой и Хабаровской улицах, Рязанском проспекте и ряде других.

Программа озеленения магистралей и улиц началась в Москве в 2021 году, за время ее реализации высадили уже более 25 тысяч деревьев и кустарников.

флора и фауна
экология