Еще один беспросветный день: В Кишиневе в очередной раз вырубят электричество — публикуем адреса

ул. Албишоара, 27, 28, 28A, 40/1, A. Пушкина, 49/1, 51, 51/1, 62, К. Мошилор, 15, 17/1, Фанталулуй, 15, Г. Кошбук, 38, Г. Виеру, 22R, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 26, Лунчий, 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4−12, 20, 20A, Романэ, 11, 12, 13 — с 09:50 до 17:00.