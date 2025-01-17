ГАИ Минска сказала про новые знаки на парковках, не предусмотренные ПДД. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
В сообщении говорится, что в Минске приняли решение применить зарубежный опыт, в частности России, и оборудовать парковки дорожным знаком «Место стоянки». Уточняется, что на него нанесут символы знаком «Платные услуги» и «Инвалиды». Сказано, что подобные комбинации дадут возможность сократить число используемых дорожных знаков на стойках и снизить визуальный шум — нагрузку восприятия их водителями.
— Предлагаемые дорожные знаки не предусмотрены ПДД и СТБ 1300−2014 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», — обратил внимание Денис Ливанович.
По словам замначальника управления ГАИ, указанные знаки были согласованы с главным управлением Госавтоинспекции МВД Беларуси и в экспериментальных целях будут применяться на улицах Минска.
Кстати, разметка синего цвета появится в зоне платных парковок в Минске.
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