ГАИ Минска сказала про новые знаки на парковках, не предусмотренные ПДД

В сообщении говорится, что в Минске приняли решение применить зарубежный опыт, в частности России, и оборудовать парковки дорожным знаком «Место стоянки». Уточняется, что на него нанесут символы знаком «Платные услуги» и «Инвалиды». Сказано, что подобные комбинации дадут возможность сократить число используемых дорожных знаков на стойках и снизить визуальный шум — нагрузку восприятия их водителями.