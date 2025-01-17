«Была сделана экспертиза несущих стен, в ближайшее время начнется восстановление несущей конструкции. К сожалению, этот процесс не быстрый. Но здесь терпение общее должно быть. Контакт с людьми должен быть постоянный. Для этого у нас создан чат, где горожане могут задавать все волнующие вопросы», — прокомментировал Хамитов.
Пострадавшим при пожаре уфимцам выплатили компенсации
Жителям дома на Ладыгина, 13/1 в Уфе, где осенью 2024 года произошел пожар в результате хлопка газа, выплатили компенсации. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Орджоникидзевского района столицы Рустем Хамитов.