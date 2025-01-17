Пострадавшим при пожаре уфимцам выплатили компенсации

«Была сделана экспертиза несущих стен, в ближайшее время начнется восстановление несущей конструкции. К сожалению, этот процесс не быстрый. Но здесь терпение общее должно быть. Контакт с людьми должен быть постоянный. Для этого у нас создан чат, где горожане могут задавать все волнующие вопросы», — прокомментировал Хамитов.