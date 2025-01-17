Омскоблавтотранс будет обслуживать два маршрута, оставшихся без перевозчиков

Речь идет о маршрутах № 910 (Омск — п. Ростовка — с. Новомосковка) и № 1089 (Омск — Колосовка). На первом работали автобусы ИП Кирилов А. В, на втором — ООО «Дилижанс». Перевозчики перестали официально обслуживать маршруты с 13 января.