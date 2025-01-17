Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскоблавтотранс будет обслуживать два маршрута, оставшихся без перевозчиков

Речь идет о маршрутах, которые связывают Омск с Колосовкой и Ростовкой.

Источник: АО «Омскоблавтотранс»

АО «Омскоблавтотранс» начнет обслуживать два межмуниципальных маршрута, от которых отказались перевозчики. Транспортное предприятие примет их во внеконкурсном порядке. Соответствующая информация появилась на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Речь идет о маршрутах № 910 (Омск — п. Ростовка — с. Новомосковка) и № 1089 (Омск — Колосовка). На первом работали автобусы ИП Кирилов А. В, на втором — ООО «Дилижанс». Перевозчики перестали официально обслуживать маршруты с 13 января.