Затопление подвала дома фекалиями прокомментировали в мэрии Иркутска

Ситуацию с затоплением подвала дома № 37 по улице Детской в Рабочем прокомментировали в пресс-службе администрации Иркутска. Ранее жильцы дома пожаловались на зловонный запах и поднятие уровня воды с человеческими испражнениями. Как отметили в мэрии, сейчас подвал уже сухой.