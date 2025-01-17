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Затопление подвала дома фекалиями прокомментировали в мэрии Иркутска

Ранее жильцы пятиэтажки пожаловались на зловонный запах и поднятия уровня воды с испражнениями.

Источник: Соцсети

Ситуацию с затоплением подвала дома № 37 по улице Детской в Рабочем прокомментировали в пресс-службе администрации Иркутска. Ранее жильцы дома пожаловались на зловонный запах и поднятие уровня воды с человеческими испражнениями. Как отметили в мэрии, сейчас подвал уже сухой.

По информации МУП «Водоканал», в данном доме часто засоряется канализация. МУП «Водоканал», проводя очистку, постоянно обнаруживает посторонние предметы: крупные вещи, тряпки и другое. Есть фотоподтверждение этого факта. Жители используют канализацию не по прямому назначению.

Сегодня, 17 января, в 10.40 засор был устранен. Подвал теперь сухой.

В мэрии добавили, что управляющая компания АО’ВУ ЖКС" находится на связи с жителями. В случае наступления подтопления информация оперативно направляется в муниципальное предприятие для принятия мер.

ЖКХ