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В Уральске боятся нового наводнения

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. Согласно данным «Казгидромета» в регионе, в январе 2025 года в Западно-Казахстанской области выпало такое же количество осадков в виде дождей, как и в прошлом году. Вследствие этого на поверхности почвы образовалась ледяная корка до двух сантиметров в городе Уральске, Таскалинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском районах и в Байтереке. В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте, образовавшаяся ледяная корка может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

Источник: Sputnik.kz

Если резко начнется потепление, ситуация повторится, было заявлено на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Темой обсуждения стала подготовка к весенним противопаводковым мероприятиям. Об итогах заседания рассказало региональное издание «Уральская неделя».

Было отмечено, что по проектам берегоукрепления реки Урал в городе Уральск в республиканский бюджет направлена повторная бюджетная заявка на финансирование строительства. Рассматривается вопрос о начале работ за счет резерва неотложных затрат области.

На сегодня на территории области работает 22 гидрологических поста. С 1 января 2025 года на реках Урал, Чаган, Деркул, Чингирлау, Бұлдырты, Қалдығайты, Шиелі были открыты дополнительно семь гидропостов.

По состоянию на 10 января объем наполняемости Ириклинского водохранилища, так же, как и в прошлом году, составляет 2,7 млрд кубических метров или 83%. Сброс с Ириклинского водохранилища уже увеличен до 60 кубометров в секунду, что превышает прошлогодний показатель в четыре раза. Сброс уже влияет на уровень наполненности реки Урал (Жайык) и, соответственно, уровень воды на всех гидропостах, расположенных на реке, по сравнению с прошлогодними показателями, является высоким.

Представитель областного филиала РГП «Казгидромет» на заседании в акимате области пояснил, что, согласно консультативному прогнозу в феврале и марте 2025 года температурный режим ожидается выше климатической нормы, с осадками, превышающими многолетнюю норму.

Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном. Более ясный прогноз на предстоящую весну у синоптиков будет 5 февраля.

экология