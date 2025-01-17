В Уральске боятся нового наводнения

По состоянию на 10 января объем наполняемости Ириклинского водохранилища, так же, как и в прошлом году, составляет 2,7 млрд кубических метров или 83%. Сброс с Ириклинского водохранилища уже увеличен до 60 кубометров в секунду, что превышает прошлогодний показатель в четыре раза. Сброс уже влияет на уровень наполненности реки Урал (Жайык) и, соответственно, уровень воды на всех гидропостах, расположенных на реке, по сравнению с прошлогодними показателями, является высоким.