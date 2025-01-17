В Уральске боятся нового наводнения

Если резко начнется потепление, ситуация повторится, было заявлено на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Темой обсуждения стала подготовка к весенним противопаводковым мероприятиям. Об итогах заседания рассказало региональное издание «Уральская неделя».
Было отмечено, что по проектам берегоукрепления реки Урал в городе Уральск в республиканский бюджет направлена повторная бюджетная заявка на финансирование строительства. Рассматривается вопрос о начале работ за счет резерва неотложных затрат области.
На сегодня на территории области работает 22 гидрологических поста. С 1 января 2025 года на реках Урал, Чаган, Деркул, Чингирлау, Бұлдырты, Қалдығайты, Шиелі были открыты дополнительно семь гидропостов.
По состоянию на 10 января объем наполняемости Ириклинского водохранилища, так же, как и в прошлом году, составляет 2,7 млрд кубических метров или 83%. Сброс с Ириклинского водохранилища уже увеличен до 60 кубометров в секунду, что превышает прошлогодний показатель в четыре раза. Сброс уже влияет на уровень наполненности реки Урал (Жайык) и, соответственно, уровень воды на всех гидропостах, расположенных на реке, по сравнению с прошлогодними показателями, является высоким.
Представитель областного филиала РГП «Казгидромет» на заседании в акимате области пояснил, что, согласно консультативному прогнозу в феврале и марте 2025 года температурный режим ожидается выше климатической нормы, с осадками, превышающими многолетнюю норму.
Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном. Более ясный прогноз на предстоящую весну у синоптиков будет 5 февраля.