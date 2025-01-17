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«Емкость взорвалась прямо в руках». В Могилеве 11-летний мальчик получил контузию, решив повторить эксперимент из соцсети

В Могилеве школьник получил контузию глаза, повторив эксперимент из соцсети.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве школьник получил контузию глаза, повторив эксперимент из соцсети. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что 16 января, в четверг, в Могилевскую детскую областную больницу доставили 11-летнего мальчика с травмой глаза. Удалось установить, что школьник накануне в одной из социальных сетей посмотрел видео, как сделать из газировки реактивную смесь.

После школы несовершеннолетний, направляясь к остановке общественного транспорта, решил повторить эксперимент, смешав ингредиенты. В ведомстве отметили, что школьник засыпал все в пластиковую бутылку, где находилась газированная вода, закрыл пробку, бросил на землю. Из-за того, что химической реакции не случилось, школьник поднял бутылку.

«Емкость взорвалась прямо в руках, а находившаяся внутри жидкость — попала ему на лицо и в глаза», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, плачущего на остановке мальчика увидела прохожая, которая и позвонила его матери. Говорится, что здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас школьник с диагнозом контузия глаза находится под наблюдением врачей. В Следственном комитете обратили внимание на то, что изъятая с места происшествия бутылка с остатками жидкости была направлена на химическую экспертизу.

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