«Емкость взорвалась прямо в руках». В Могилеве 11-летний мальчик получил контузию, решив повторить эксперимент из соцсети

По данным ведомства, плачущего на остановке мальчика увидела прохожая, которая и позвонила его матери. Говорится, что здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас школьник с диагнозом контузия глаза находится под наблюдением врачей. В Следственном комитете обратили внимание на то, что изъятая с места происшествия бутылка с остатками жидкости была направлена на химическую экспертизу.