В Алматы без газа остались свыше 10 тыс. квартир и домов

Согласно сообщению АО «QazaqGaz Aimaq»:
«16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления. Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия».
На время выполнения работ газоснабжение будет временно приостановлено для:
- 8 048 квартир многоэтажных жилых домов;
- 2 543 домов частного сектора;
- 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
Местных жителей для безопасности попросили перекрыть газовые краны на время проведения работ и не открывать их до завершения пусконаладочных мероприятий.