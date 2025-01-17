В Алматы без газа остались свыше 10 тыс. квартир и домов

«16 января 2025 года в ходе земляных работ, проводимых неизвестными лицами для прокладки канализационных труб третьих сторон, был поврежден участок подземного газопровода среднего давления. Инцидент произошел в результате непрофессиональных действий частных лиц во время прокола асфальтного покрытия».