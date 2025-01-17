В Севастополе непогода остановила паром

«Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий с 09:45 паром временно приостанавливает движение», — говорится в сообщении.
По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15−17 м/с.
При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.