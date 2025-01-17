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В Севастополе непогода остановила паром

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паром из-за непогоды. Об этом сообщили в департаменте городского транспорта.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 69% 757 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий с 09:45 паром временно приостанавливает движение», — говорится в сообщении.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, в пятницу атмосферный фронт принесет на полуостров дожди и мокрый снег. Порывы западного ветра местами будут достигать 15−17 м/с.

При усилении ветра или волнении моря движение морского транспорта в Севастополе приостанавливают, поскольку в таких условиях швартовка у причалов становится небезопасной. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.