Сколько будут платить за воду и канализацию алматинцы с 1 февраля

Как рассказала во время брифинга РСК руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по Алматы Асель Буденеева, утверждены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2025−2029 годы.
Она отметила, что, согласно программе «Тариф в обмен на инвестиции», за счет повышения тарифов предусмотрено увеличение инвестиций, заработной платы, содержание бесхозных сетей и стоимости стратегического товара. Ожидается, что принятые меры помогут снизить износ сетей и количество аварий.
По словам Буденеевой, на конец 2024 года уже был виден эффект от реализации программы: например, износ сетей водоснабжения уменьшился на 1%, а канализации — на 3%. Кроме того, снизилась текучесть кадров, говорит она.
Так, в рамках программы с сентября 2024 года введены «социальные нормы потребления» воды для группы физических лиц, говорит спикер. По принципу «чем больше экономишь, тем меньше платишь», тарифы для населения варьируются в зависимости от объема потребления:
- до 3 м³ в месяц на человека — базовый тариф 91,96 тенге/м³;
- от 3 до 5 м³ — 110,36 тенге/м³;
- от 5 до 10 м³ — 137,94 тенге/м³;
- свыше 10 м³ или без приборов учета — 183,92 тенге/м³.
С 1 февраля будут введены в действие новые тарифы. Средний тариф на водоснабжение составит 135,24 тенге/м³, на водоотведение — 83,54 тенге/м³.
Для населения базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге/м³, а на водоотведение — 83,54 тенге/м³.
При этом для прочих потребителей и бюджетных организаций предусмотрено снижение или умеренный рост тарифов.
Подчеркивается, что средний чек по новым тарифам составит:
- жители 1-комнатной квартиры с жилой площадью 32 м² будут платить больше по холодному водоснабжению на 156 тенге и за канализацию на 139 тенге;
- жители 2-комнатной квартиры с жилой площадью 48 м² будут платить больше по холодному водоснабжению на 234 тенге и за канализацию на 208 тенге;
- жители 3-комнатной квартиры с жилой площадью 88 м² будут платить больше по холодному водоснабжению на 312 тенге и за канализацию на 278 тенге.
Между тем затраты на комуслуги будут компенсироваться гражданам, входящим в категорию СУСН. К ним относятся ветераны, лица с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории, нуждающиеся в поддержке.
На сегодняшний день размер социальной выплаты составляет 0,8 МРП, или 3 146 тенге.