Магнитные возмущения накроют Ростовскую область в конце января

В ближайшие дни, как уже было сказано, возмущений магнитосферы также не ожидается. При этом вероятность их появления 17 и 18 января оценивается в 35%, 19 января — в 20%. Вероятность отсутствия каких-либо изменений в указанные три дня будет колебаться от 29 до 68%.