Магнитные возмущения накроют Ростовскую область в конце января

Магнитные возмущения ожидаются в Ростове-на-Дону и области в конце января и начале февраля 2025 года. Прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Отметим, геомагнитный фон в течение всего оставшегося месяца должен быть спокойным. Только в период с 31 января на 1 февраля возможны небольшие изменения, но и они не достигнут значений слабой магнитной бури уровня G1 с Кр-индексом 5.
В ближайшие дни, как уже было сказано, возмущений магнитосферы также не ожидается. При этом вероятность их появления 17 и 18 января оценивается в 35%, 19 января — в 20%. Вероятность отсутствия каких-либо изменений в указанные три дня будет колебаться от 29 до 68%.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.