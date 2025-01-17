Территориальный коэффициент на полисы ОСАГО снизится в Нижегородской области

Территориальный коэффициент (КТ) на полисы ОСАГО снизится в Нижегородской области. Соответствующий документ с изменениями опубликовал Банк России.
Изменения ЦБ вводит с 27 января 2025 года, некоторые пункты начнут действовать в течение 90 дней со дня публикации документа. Такая мера позволит сделать цены на полисы в регионах более справедливой.
В 18 регионах значения КТ вырастут из-за роста убытков страховщиков. В прошлом году в эти субъектах водители оформили 4,4 млн полисов, средняя стоимость которых оказалась на 31,8% ниже среднероссийской.
В 21 регионе значения КТ наоборот уменьшатся, в том числе в Нижегородской области. Так, в Нижнем Новгороде этот показатель сейчас составляет 1.64, а теперь будет 1.56; в Арзамасе, Выксе и Сарове составит 1,08; в Балахне, Дзержинске и на Бору — 1,24; Кстово — 1,16; в других населенных пунктах региона — 1.
Кроме того, тарифы по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% — для мотоциклов и грузовиков. При этом базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне.
По данным ЦБ, всего в прошлом году в России оформили 43,7 млн классических полисов ОСАГО. Это на 5,5% больше, чем в 2023 году. Их средняя стоимость снизилась на 2,5% и составила 7,6 тысячи рублей.
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