Территориальный коэффициент на полисы ОСАГО снизится в Нижегородской области

В 21 регионе значения КТ наоборот уменьшатся, в том числе в Нижегородской области. Так, в Нижнем Новгороде этот показатель сейчас составляет 1.64, а теперь будет 1.56; в Арзамасе, Выксе и Сарове составит 1,08; в Балахне, Дзержинске и на Бору — 1,24; Кстово — 1,16; в других населенных пунктах региона — 1.