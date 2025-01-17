В Минсельхозе Крыма рассказали, угрожает ли мазут рыбоводным хозяйствам

Разлив мазута не угрожает рыбоводным хозяйствам, которые работают в Крыму. Об этом пишет «Крымская газета».
Как пояснили в Минсельхозе, обычно рыбоводные хозяйства находятся на значительном расстоянии от берега. Основных очагов загрязнения мазутом там не наблюдается.
«На данный момент угроза загрязнения мазутом предприятий, осуществляющих разведение объектов марикультуры, отсутствует», — подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства.
В ведомстве добавили, что морепродукты проходят ветеринарный контроль и контроль качества продукции. Поэтому опасная продукция на прилавки не попадает. В Минсельхозе добавили, что есть купленные морепродукты безопасно.