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В Минсельхозе Крыма рассказали, угрожает ли мазут рыбоводным хозяйствам

Минсельхоз: разлив мазута не угрожает рыбоводным хозяйствам в Крыму.

Разлив мазута не угрожает рыбоводным хозяйствам, которые работают в Крыму. Об этом пишет «Крымская газета».

Как пояснили в Минсельхозе, обычно рыбоводные хозяйства находятся на значительном расстоянии от берега. Основных очагов загрязнения мазутом там не наблюдается.

«На данный момент угроза загрязнения мазутом предприятий, осуществляющих разведение объектов марикультуры, отсутствует», — подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве добавили, что морепродукты проходят ветеринарный контроль и контроль качества продукции. Поэтому опасная продукция на прилавки не попадает. В Минсельхозе добавили, что есть купленные морепродукты безопасно.

сельское хозяйство
экология