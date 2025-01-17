От лютых морозов на Крещение хабаровчан спасёт высотная ложбина

Ночь на предстоящую субботу, 18 января, в Хабаровском крае станет последней в череде морозной погоды. Уже завтра в регионе начнётся существенное потепление. Его принесёт высотная ложбина. Это область с более низким атмосферным давлением, которая напоминает по форме жёлоб, который вытягивается между двумя областями с более высоким давлением. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в Дальневосточном УГМС.
— Под утро субботы фон температур будет ещё на уровне 24 — 32 градусов ниже ноля, местами в горах до −40. Днём в большинстве районов уже −10… −17, с холодными местами −25… −30. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 метров в секунду, на севере он будет порывистым со скоростью до 15−20 метров в секунду, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
В воскресенье, на праздник Крещения, ночью ожидается −18… −25, местами до −35, днём будет только 5 — 10 мороза, местами −8… −15. В Хабаровске в этот день возможен небольшой снег.
— В этом потеплении на Крещение нет ничего необычного. Мы провели анализ погодных данных по этому дню за 70 лет метеорологических наблюдений в Хабаровске. Минимальные суточные температуры 19 января ниже 30 градусов мороза отмечались только в 10% случаев, больше половины в статистике заняли температуры в диапазоне −23… −28. Температура, которая ожидается на Крещение в этом году, была 19 января разных лет в 35% случаев, — рассказала Галина Брынцева.
Кстати, самым тёплым праздник Крещения выдался в 1975 году. Тогда даже под утро было всего лишь −11, днём −4,7. Также аномально высокими температурами 19 января отмечалось в 2007 (-15), 2017 (-16) и 2019 (-18) годах.
А вот самым холодным Крещение было в Хабаровске в 1982 году, тогда под утро было −33. Морозными были дни 19 января также в 2004 (-30) и в 2014 (-32) годах.
Настоящих крещенских морозов синоптики в Хабаровске не ждут и на следующей неделе. Ночные температуры будут на уровне 20 — 22 градусов мороза, днём −10…-15. Правда, к концу января ещё возможно понижение до −23…-28 под утро. Но 30-градусных морозов специалисты на юге края уже не ожидают.