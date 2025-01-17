От лютых морозов на Крещение хабаровчан спасёт высотная ложбина

— В этом потеплении на Крещение нет ничего необычного. Мы провели анализ погодных данных по этому дню за 70 лет метеорологических наблюдений в Хабаровске. Минимальные суточные температуры 19 января ниже 30 градусов мороза отмечались только в 10% случаев, больше половины в статистике заняли температуры в диапазоне −23… −28. Температура, которая ожидается на Крещение в этом году, была 19 января разных лет в 35% случаев, — рассказала Галина Брынцева.