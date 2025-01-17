На территории бывшего завода «МиГ» построят школы и детские сады

На участке бывшего завода «МиГ» по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут три образовательных объекта общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках реорганизации территории бывшего завода “МиГ” площадью 63,55 гектара появятся сбалансированные кварталы, где возведут жилье и сопутствующую инфраструктуру. Так, на участке запланировано строительство трех образовательных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Будущие школы и детские сады смогут посещать 2,8 тысячи учащихся и 750 воспитанников», — рассказал Владимир Ефимов.
Реорганизуемый участок расположен на пересечении Ленинградского проспекта, 1-го Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Через дорогу от него находятся станции метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь реализуется концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района все необходимое будет поблизости.
«В составе инфраструктуры будущего квартала появятся два образовательных комплекса. Один из них будет состоять из школы для 1,4 тысячи учеников и детского сада для 300 воспитанников. В составе другого откроется школа, которую смогут посещать 1,4 тысячи учащихся, а также детский сад на 200 воспитанников. Кроме того, на участке возведут детский сад на 250 мест. Для удобства жителей все образовательные объекты появятся вблизи жилых домов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению Сергея Собянина.