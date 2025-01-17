На территории бывшего завода «МиГ» построят школы и детские сады

«В составе инфраструктуры будущего квартала появятся два образовательных комплекса. Один из них будет состоять из школы для 1,4 тысячи учеников и детского сада для 300 воспитанников. В составе другого откроется школа, которую смогут посещать 1,4 тысячи учащихся, а также детский сад на 200 воспитанников. Кроме того, на участке возведут детский сад на 250 мест. Для удобства жителей все образовательные объекты появятся вблизи жилых домов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.