В Крыму ушел из жизни протоиерей Михаил Сысак

«22 ноября 1992 года в Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем был рукоположен в сан диакона, а 29 ноября того же года — в сан пресвитера. Протоиерей Михаил нес послушание настоятеля на приходе в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих радость” в селе Вилино, а с 2012 года он стал настоятелем храма в честь Святителя Игнатия Брянчанинова в селе Угловом», — рассказали в митрополии.