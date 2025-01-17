В Крыму ушел из жизни протоиерей Михаил Сысак

Накануне, 16 января, на 59-м году жизни скоропостижно ушел из жизни штатный клирик Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Михаил Сысак. Отпевание и погребение состоятся завтра, 18 января, в храме Святителя Игнатия Брянчанинова в селе Угловом после Божественной Литургии (0+). Богослужение начнется в 7.00, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымскую митрополию.
Михаил Емельянович Сысак родился 24 февраля 1965 года в селе Волощина Бережанского района Тернопольской области. В том же году его крестили. Он учился в приветненской и литвиновской школах. В 1982 году поступил в Тернопольское техучилище на специальность слесаря-инструментальщика, получил пятый разряд. Потом была служба в армии, а затем — Одесская духовная семинария.
«22 ноября 1992 года в Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем был рукоположен в сан диакона, а 29 ноября того же года — в сан пресвитера. Протоиерей Михаил нес послушание настоятеля на приходе в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих радость” в селе Вилино, а с 2012 года он стал настоятелем храма в честь Святителя Игнатия Брянчанинова в селе Угловом», — рассказали в митрополии.
Протоирей активно участвовал в открытии приходов в селах Табачном, Кочергино, Шевченково, Песчаном, Плодовом, Береговом.
Михаил Сысак и его супруга Анна родили и воспитали троих детей.