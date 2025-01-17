Первых дело — самолеты: «ВоенФильм» Игоря Угольникова снимает комедию про пилотов

Светлану снимают на одном макете Як-3, а затем переустановят самолет на другой гимбл. Если первый раскачивает машину вперед-назад, то второй может покачивать крыльями вправо и влево. А есть еще один агрегат — под вращение самолета вокруг своей оси. В общем, тут не только всё максимально достоверно, но еще и технологично — все ради эмоций зрителей, которые будут смотреть фильм. На съемках задействован гигантский LED-экран.