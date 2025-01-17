Первых дело — самолеты: «ВоенФильм» Игоря Угольникова снимает комедию про пилотов

Продюсер Игорь Угольников и режиссер Александр Жигалкин определили жанр нового фильма «Есть только МиГ» как героическая комедия. Действие разворачивается в 1944 году. У некоторых персонажей есть реальные прототипы. «Известия» побывали на площадке и узнали, как снять воздушный бой на Як-3 в условиях павильона, зачем обстреливать LED-экраны, где достать прицел для «Мессершмитта» и зачем главной героине подъемный кран.
Драма, любовь, смерть и комические ситуации.
В огромном четвертом павильоне — импровизированный аэродром. Як-3, МиГ-3, «Мессершмитт-109» и еще самолеты. Снимается сцена боя нашей летчицы с немецким асом, при этом она командует еще и другими пилотами.
Действие разворачивается в 1944 году. Иван Поливанов в воздушном бою получает ожог глаз и не может больше летать. После выписки из госпиталя его назначают начальником аэродрома. Но он не знает, что это бутафорское сооружение, которое должно отвлекать внимание врага.
Молодой идеалист Поливанов наводит свои порядки, строит местных служивых и улучшает макеты самолетов. Мечтая вернуться в небо, Иван уговаривает старшину Мурашкина тайно восстановить сбитый истребитель МиГ-3, на котором разбился сын старшины. Несмотря на плохое зрение, Иван вновь громит врага в небе. Неизвестно откуда взявшийся белый МиГ с красной молнией на борту решает исход наступления Советской армии.
— Обычно студия «ВоенФильм» делает серьезные картины, а тут мы решили немножко улыбнуться, — говорит продюсер проекта Игорь Угольников.
— При этом мы снимаем кино о Великой Отечественной войне, — добавляет режиссер Александр Жигалкин. — Там есть драма, любовь, смерть и комические ситуации. Смешное и серьезное всегда рядом. Вспомните фильмы, снятые во время Великой Отечественной войны, они все были духоподъемными. В них были шутки, юмор, музыка. В нашей картине тоже герои будут петь.
Тряска и болтанка обеспечены.
Но, как говорят создатели проекта, в целом «Есть только МиГ» — про героический подвиг советского народа. И снимать этот фильм надо без поддавков. Ивана Поливанова играет молодой актер Даниил Попов. Обаятельный парень с горящими глазами. Режиссер искал на кастинге именно такого. Дебют артиста в главной роли.
— Это моя давняя мечта — сесть за штурвал самолета, — признался «Известиям» актер. — Я даже хотел поступать в летное училище, но по здоровью не сложилось. Сейчас я сижу в макете МиГ-3 и всё же не оставляю мечту когда-нибудь попробовать управлять истребителем. Когда я смотрю видео, как люди поднимаются к стратосфере, — белая зависть к асам.
А для народного артиста России Владимира Ильина сценарист Александр Карпов специально написал роль старшины Федора Мурашкина. В картине играют и другие признанные мастера — Алексей Шевченков, Антон Батырев и Светлана Антонова.
На аэродроме служат не только бравые воины, но и отчаянные девушки. У героини Светланы Антоновой — гвардии капитана — есть реальный прототип.
— Была такая героическая женщина Ольга Ямщикова, ее называли «бабушкой советской авиации», — поделилась с «Известиями» актриса. — Она прошла всю войну. Обучала летчиков. Я отчасти внешне похожа на Ольгу Николаевну. Для меня это большой подарок, съемки в такой картине. Давно мечтала в военной форме посниматься. Летчицу я еще не играла, и тем более на площадке у меня столько трюков.
Светлану посадили в кабину самолета, который находится на высоте 5 метров. Как признается актриса, ей даже играть ничего не надо, потому что машина двигается, на экране — видеоряд, отчего возникает ощущение реального полета.
Антонову восхищает сам факт, что такой техникой управляли в том числе и женщины. По ее словам, страха на съемках она не испытывала, если не считать громкую стрельбу — к этому привыкнуть невозможно.
Оператор сидит на носу самолета, его за страховочный трос держит кран, такая же лебедка страхует и камеру, которая подвешена за крюк.
— Меня тоже пристегивают внутри кабины, — добавляет Светлана Антонова.
Тем временем помощник режиссера надевает на актрису амуницию. Ларингофон, чтобы можно было переговариваться с другими летчиками, кожаный шлемофон, очки. Актриса в удобной обуви, не в кирзачах. Ей еще надо на подъемнике добраться до кабины и с помощью техников забраться в самолет. Впереди съемки воздушного боя. Тряска и болтанка обеспечены.
Смотрите на РЕН ТВ.
По команде режиссера в павильоне заработал ветрогенератор, на LED-экране появилась картинка с приближающимся «Мессершмиттом». Корпус самолета покачивался вперед-назад, синхронно со звуком трассирующих пуль на борту вспыхивали горящие точки. Работают пиротехники.
— Видите, в нее стреляют, и движения самолета и изображение следов выстрелов «Мессершмитта» синхронизируются, — поясняет продюсер картины Игорь Угольников. — Есть в парке «ВоенФильма» в Медыни настоящие самолеты, но они как музейные экспонаты. В кино — макеты, созданные нашими мастерами. Я уже сбился со счета, сколько у нас в парке бомбардировщиков, истребителей и прочей техники. Все трюки с самолетами здесь мы снимаем с помощью гигантских гимблов (стабилизатор, держащий самолет. — Ред.).
Светлану снимают на одном макете Як-3, а затем переустановят самолет на другой гимбл. Если первый раскачивает машину вперед-назад, то второй может покачивать крыльями вправо и влево. А есть еще один агрегат — под вращение самолета вокруг своей оси. В общем, тут не только всё максимально достоверно, но еще и технологично — все ради эмоций зрителей, которые будут смотреть фильм. На съемках задействован гигантский LED-экран.
— Это гораздо более продвинутая, дорогая технология, чем хромакей, — говорит режиссер. — Мы можем вывести на экран всё, что нам надо: небо, вид сверху на лес, воздушный бой и так далее. Не после съемок рисовать фон с помощью компьютерной графики, а сразу.
После съемки сцены бригада техников, как на настоящем аэродроме, откатывает в сторону модель Як-3 и готовит следующий борт. Тут же огромный стол с гаечными ключами, дрелями, отвертками, запчастями.
— Мы ремонтируем самолеты, штурвалы, винты в случае их поломки, — поделился инженер-техник Роман Абакумов. — Очень много запчастей взято с настоящих аппаратов. Приборная панель, высотомер, штурвалы, даже колеса есть оригинальные. А большая часть создана нами, собственноручно. Например, руль самолета — точная копия.
Настоящий рабочий прицел от «Мессершмитта» показывает руководитель технической группы Кирилл Юшенков.
— Самолеты эти я сам построил, кроме немецкого, его делал мой товарищ Теодор, — рассказал он. — Мы строим машины по рисункам, фотографиям, если находятся чертежи, то их используем. Як-3 снимался еще в фильме «Воздух». А МиГ-3 в белом зимнем окрасе с красной полосой на борту сделали специально для этой картины.
Кирилл со своей командой строит для киностудии «ВоенФильм» еще и танки, пушки и даже подводные лодки.
— Чем хорош наш новодельный транспорт? Его можно взрывать, разбивать, ведь он не представляет никакой исторической ценности, — шутит Юшенков. — Кстати, за безопасностью на площадке тоже я слежу. Это на съемках дороже всего.
Ольга Сухарева играет Зою, ее героиня на гимнастерке носит орден. Отец актрисы — военный летчик.
— Я спрашивала у папы нюансы управления старыми самолетами, интересовалась, какие ощущения испытывает пилот за штурвалом, — рассказывает Ольга. — Мне кажется, летчики — люди не от мира сего. Они так сильно любят небо, что для них это не работа, а жизнь. Поэтому они отчаянно борются за то, чтобы оставаться в летном составе.
Свою роль Ольга Сухарева ждала 15 лет. Это первая ее киноработа в военной форме после получения диплома Школы-студии МХАТ. Актриса очень воодушевлена и готова для достоверности терпеть даже неприятные стоматологические процедуры. Ей на зубы наносят спиртовой состав, а затем гримируют, делая улыбку не столь белоснежной.
— Грима практически нет, веснушки и немного сажи на лице, можно даже с утра не умываться, приходя на съемочную площадку, и не пользоваться кремом, — говорит актриса. — Режиссер поставил гримерам задачу, чтобы все герои выглядели максимально естественно. В этом есть честность. Девушкам на войне некогда было краситься и делать перманент.
Всю одежду шьют согласно эпохе.
— Обязательно костюм должен быть живой, и для этого его нужно «фактурить», — делится художник Елена Садовская. — Используются разные методы. Это может быть краска, наждачная бумага и даже горелка. Ими мы старим современную ткань. Выбираем хлопок, потому что синтетика просто расплавится от такой обработки.
Атрибутику, например ордена, художники приобретают у компании, специализирующейся на изготовлении военных костюмов для кино. Новые, горящие золотом металлические детали формы «глушатся» краской, чтобы убрать лишний блеск из кадра.
Работа всех цехов слаженная, коллеги горят картиной. На съемочной площадке всё работает как часы. Премьера фильма «Есть только МиГ» намечена на конец осени 2025 года. Этим займется «НМГ-КИНОПРОКАТ». Телеверсию картины покажут на канале РЕН ТВ.