Комедия о военных летчиках «Есть только МиГ» выйдет в прокат осенью

«При этом мы снимаем кино о Великой Отечественной войне. Там есть драма, любовь, смерть и комические ситуации. Смешное и серьезное всегда рядом. Вспомните фильмы, снятые во время Великой Отечественной войны, они все были духоподъемными. В них были шутки, юмор, музыка. В нашей картине тоже герои будут петь», — добавил режиссер Александр Жигалкин.