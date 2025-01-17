Комедия о военных летчиках «Есть только МиГ» выйдет в прокат осенью

«Обычно студия “ВоенФильм” делает серьезные картины, а тут мы решили немножко улыбнуться», — сказал продюсер проекта Игорь Угольников.
«При этом мы снимаем кино о Великой Отечественной войне. Там есть драма, любовь, смерть и комические ситуации. Смешное и серьезное всегда рядом. Вспомните фильмы, снятые во время Великой Отечественной войны, они все были духоподъемными. В них были шутки, юмор, музыка. В нашей картине тоже герои будут петь», — добавил режиссер Александр Жигалкин.
Главную роль сыграл дебютант Даниил Попов. Его герой после ожога глаз не может больше летать. Его направили служить начальником аэродрома. Но он не знает, что это бутафорское сооружение, которое должно отвлекать внимание врага.
В картине снимались народный артист России Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Антон Батырев, Светлана Антонова. В прокат «Есть только МиГ» выйдет осенью 2025 года.
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Первых дело — самолеты: «ВоенФильм» Игоря Угольникова снимает комедию про пилотов.