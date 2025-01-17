Нижегородцам с ОРВИ лучше не участвовать в Крещенских купаниях

По словам Натальи Савицкой, участие в купаниях не рекомендуется детям до 6−7 лет, беременным женщинам, кормящим грудью матерям и пожилым людям старше 65 лет. Кроме того, купание запрещено нижегородцам, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, с болезнями желудочно-кишечного тракта и воспалительными заболеваниями носоглотки. Также не стоит купаться тем, у кого есть признаки ОРВИ или гриппа.