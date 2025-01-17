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Нижегородцам с ОРВИ лучше не участвовать в Крещенских купаниях

Жителям рассказали о правилах безопасного купания на Крещение.

Источник: Комсомольская правда

Врачи напомнили нижегородцам о правилах безопасного участия в Крещенских купаниях. Об этом рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

По словам Натальи Савицкой, участие в купаниях не рекомендуется детям до 6−7 лет, беременным женщинам, кормящим грудью матерям и пожилым людям старше 65 лет. Кроме того, купание запрещено нижегородцам, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, с болезнями желудочно-кишечного тракта и воспалительными заболеваниями носоглотки. Также не стоит купаться тем, у кого есть признаки ОРВИ или гриппа.

Наталья Савицкая рекомендует перед купаниями проконсультироваться с лечащим врачом, так как без соответствующей подготовки купание может нанести вред. С собой необходимо взять купальный костюм, резиновую шапочку, чтобы не намочить волосы, полотенце, которое можно подстелить под ноги, полотенце, которым можно будет вытереться насухо, комплект сухого сменного белья, толстые шерстяные носки, а также термос с чаем.

Перед купанием необходимо разогреться. Снимите одежду и помашите руками и ногами. Погружаться в воду с головой не стоит, так как это может вызвать спазм сосудов головного мозга. До и после купания необходимо воздержаться от спиртных напитков и от курения, так как оно влияет на кровообращение.

Купаться необходимо в предназначенном для этого местах. В Нижнем Новгороде будет организовано шесть купелей.

здоровье