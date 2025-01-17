Владельцам подземных гаражей в Нижнем Новгороде могут вменить новые обязанности

Еще одна новация касается проведения аукционов и торгов по приобретению земельных участков, под которыми находятся подземные гаражи. Их собственники должны проинформировать покупателя о наличии под поверхностью участков подземных зданий. Законопроект затрагивает интересы многих жителей Нижнего Новгорода: так, это актуально для комплексов в микрорайоне Мещерское озеро в Канавинском районе, а также в Советском и Нижегородском районах. Их собственники смогут воспользоваться законом для защиты своих прав и достойного содержания подземных сооружений и гаражных комплексов.