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В Воронеже открыл свои двери отреставрированный отдел ЗАГС

Речь о Коминтерновском ЗАГС.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже возобновил свою работу отдел ЗАГС Коминтерновского района, расположенный по адресу ул. Карпинского, 2, сообщили в управлении ЗАГС.

После проведения капитального ремонта, отдел вновь открыл свои двери для приема заявлений на регистрацию брака. Теперь будущие молодожены могут подавать заявления как в самом ЗАГСе, так и воспользоваться онлайн-сервисом через портал Госуслуги.

Важно помнить, что подача заявления возможна не ранее, чем за год и не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты торжества. Обновленный отдел ЗАГС готов принять пары, желающие скрепить свои отношения узами брака, и предоставить им комфортные условия для подачи документов.