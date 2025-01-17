В Воронеже открыл свои двери отреставрированный отдел ЗАГС

Важно помнить, что подача заявления возможна не ранее, чем за год и не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты торжества. Обновленный отдел ЗАГС готов принять пары, желающие скрепить свои отношения узами брака, и предоставить им комфортные условия для подачи документов.