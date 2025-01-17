В Иркутске стартует выборочное наблюдение доходов населения и участия в соцпрограммах

С 18 по 31 января в Иркутске пройдет выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Специально подготовленные интервьюеры соберут данные о доходах, источниках и социальных пособиях у 300 семей Свердловского, Октябрьского и Ленинского округов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Иркутска.
Специально подготовленные интервьюеры спросят о доходах, их источниках и количестве получателей доходов в семье, о натуральных поступлениях товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, о пенсии и социальных пособиях, выплаченных налогах и налоговых льготах, сумме обязательных платежей. Вся полученная информация строго конфиденциальна. При этом будут заполнять два вида анкет — семейную и индивидуальную (для лиц в возрасте 16 лет и старше). При посещении домохозяйства интервьюер обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики (действительное при наличии паспорта) и информационное письмо руководителя Росстата.
«Результаты обработки данных последнего обследования финансового положения жителей Иркутской области (за 2022 год) показывают, что основную долю дохода (71,4%) обеспечивает трудовая деятельность, четверть приходится на социальные выплаты (пенсии, пособия). На благосостояние семьи оказывает влияние уровень образования главы домохозяйства. При наличии у него вузовского диплома душевой доход составил более 35 тысяч рублей в месяц, а у не имеющих основного общего образования — менее 16 тысяч на каждого члена семейства», — прокомментировали в Иркутскстате.