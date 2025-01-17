В Иркутске стартует выборочное наблюдение доходов населения и участия в соцпрограммах

Специально подготовленные интервьюеры спросят о доходах, их источниках и количестве получателей доходов в семье, о натуральных поступлениях товаров и услуг собственного производства в денежном эквиваленте, о пенсии и социальных пособиях, выплаченных налогах и налоговых льготах, сумме обязательных платежей. Вся полученная информация строго конфиденциальна. При этом будут заполнять два вида анкет — семейную и индивидуальную (для лиц в возрасте 16 лет и старше). При посещении домохозяйства интервьюер обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики (действительное при наличии паспорта) и информационное письмо руководителя Росстата.