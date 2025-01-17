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Красноярцев просят не верить сообщениям об отравленной питьевой воде

Роспотребнадзор официально заявил о несостоятельности распространяемых в городе слухов об опасной питьевой воде.

Источник: AP 2024

Жители Красноярска получают сообщения с предупреждениями о якобы смертельно опасной партии воды, однако ведомство подчеркивает полную безосновательность этой информации.

Специалисты ведомства провели тщательную проверку и не нашли ни одного подтверждения распространяемым слухам. На территории региона не зарегистрировано ни единого случая отравления бутилированной питьевой воды, что полностью опровергает массовую рассылку угрожающих сообщений.

Специалисты призывают горожан не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Жителям рекомендуют критично относиться к непроверенным источникам и сообщениям в социальных сетях.

Роспотребнадзор напоминает, что распространение заведомо ложной информации может быть квалифицировано как административное правонарушение.

Горожанам, имеющим вопросы о качестве питьевой воды, рекомендуется обращаться только к официальным источникам информации.

Ранее в Красноярске стали появляться фейки о бомбоубежищах.

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