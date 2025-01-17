Красноярцев просят не верить сообщениям об отравленной питьевой воде

Специалисты ведомства провели тщательную проверку и не нашли ни одного подтверждения распространяемым слухам. На территории региона не зарегистрировано ни единого случая отравления бутилированной питьевой воды, что полностью опровергает массовую рассылку угрожающих сообщений.