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В Иркутской области отремонтировали более 228 км дорог, ведущих к турместам

Самым крупным объектом стала трасса Иркутск — Большое Голоустное.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшие шесть лет привели в порядок более 228 километров дорог, ведущих к туристическим местам. Как стало известно КП-Иркутск, в 2025 отремонтируют еще два участка автодорог, протяженность которых составляет 25 километров.

Конечно, одно из главных достояний региона — озеро Байкал. Именно туда съезжается большинство туристов. Специалисты восстановили дорожное покрытие протяженностью более 166 километров. Самым крупным объектом стала трасса Иркутск — Большое Голоустное (144 километра), ранее большая ее часть была гравийной.

На Байкальском тракте отремонтировали 30 километров, а в поселке Листвянка появилось более 350 парковочных мест. Помимо этого работы велись на автодороге Петрово — Бугульдейка (три км), Баяндай — Еланцы — Хужир (с восьмого по 22 км) и на других.

Кстати, не обошли стороной дороги, ведущие к «Золотым пескам», привели в порядок 56 километров. Сейчас проводят реконструкцию автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда на участке со 160 по 173 километр, работы завершат в 2025. На автодороге Тыреть — Тагна — Хор-Тагна продолжается ремонт моста через реку Тагна.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристов предупредили о возможном сходе лавин в Северобайкальском районе.