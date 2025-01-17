Белоруссия планирует отправить в Ростов-на-Дону струнный транспорт

В Ростовскую область в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь планируют поставить общественный транспорт, мусоровозы, коммунальную технику и струнный транспорт для развития сообщения между правым и левым берегом Дона. Об этом говорилось на встрече врио главы региона с представителями дипломатического корпуса.