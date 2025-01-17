Белоруссия планирует отправить в Ростов-на-Дону струнный транспорт

В Ростовскую область в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь планируют поставить общественный транспорт, мусоровозы, коммунальную технику и струнный транспорт для развития сообщения между правым и левым берегом Дона. Об этом говорилось на встрече врио главы региона с представителями дипломатического корпуса.
Также и.о. руководителя генконсульства Беларуси в Ростове Дмитрий Шкурдь напомнил, что в 2024 году в Мясниковском районе Дона начнет работу мультибрендовый центр «МАЗ». Ожидается, что на церемонию открытия приедет посол Республики Беларусь в России.
— Было бы интересно посмотреть, что мы можем использовать при реализации проектов в промышленности, агропромышленном секторе, ЖКХ. Мы продолжим индустриальное партнерство с Белоруссией, — сказал Юрий Слюсарь.
Добавим, белорусский струнный транспорт должен быть полезным при запуске канатной дороги в Ростове-на-Дону. Ранее глава администрации города Алексей Логвинено рассказал, что для создания этого объекта сейчас выкупают участки, а также ищут инвестора.