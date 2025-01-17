Спасатели помогли жителям Хабаровска не замерзнуть в квартирах

Жители Хабаровска чуть не замерзли насмерть, но им вовремя помогли спасатели. Им пришлось открыть дверь к месту аварии для сотрудников коммунальной службы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Тревогу забили жители многоквартирного дома на Пятой площадке. Батареи в их квартирах стали ледяными. Авария произошла на верхнем этаже, но хозяева помещения на звонки и стуки в дверь не отвечали.
Сотрудники поднялись к окну на автовышке, открыли его и изнутри обеспечили доступ в квартиру полицейским и коммунальщикам, которые приступили к устранению аварии в системе отопления.