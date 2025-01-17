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Спасатели помогли жителям Хабаровска не замерзнуть в квартирах

Они впустили в помещение коммунальщиков.

Источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровска чуть не замерзли насмерть, но им вовремя помогли спасатели. Им пришлось открыть дверь к месту аварии для сотрудников коммунальной службы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Тревогу забили жители многоквартирного дома на Пятой площадке. Батареи в их квартирах стали ледяными. Авария произошла на верхнем этаже, но хозяева помещения на звонки и стуки в дверь не отвечали.

«Ремонтная бригада обратилась за помощью в МЧС России. По вызову прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда села Ракитное, а также представители МВД и других заинтересованных служб», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники поднялись к окну на автовышке, открыли его и изнутри обеспечили доступ в квартиру полицейским и коммунальщикам, которые приступили к устранению аварии в системе отопления.

МЧС