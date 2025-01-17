В Каменске-Уральском ожидают рост заболеваемости гриппом

В Каменске-Уральском возможен подъем заболеваемости гриппом в конце января. Об этом со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Альягуль Чарипову сообщает портал KU66.RU.
Первые случаи заболевания гриппом в городе в этом сезоне зафиксированы в начале декабря. Но до сих пор уровень заболеваемости крайне низкий.
Главными распространителями инфекции сейчас являются дети, которые посещают детские сады и школы. Один ребенок может заразить всю группу или класс.
— Дети вне зависимости от степени заболевания должны сидеть дома на больничном, — подчеркивает специалист.