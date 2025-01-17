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В Каменске-Уральском ожидают рост заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости может произойти в конце января.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском возможен подъем заболеваемости гриппом в конце января. Об этом со ссылкой на представителя Роспотребнадзора Альягуль Чарипову сообщает портал KU66.RU.

Первые случаи заболевания гриппом в городе в этом сезоне зафиксированы в начале декабря. Но до сих пор уровень заболеваемости крайне низкий.

Главными распространителями инфекции сейчас являются дети, которые посещают детские сады и школы. Один ребенок может заразить всю группу или класс.

— Дети вне зависимости от степени заболевания должны сидеть дома на больничном, — подчеркивает специалист.

здоровье