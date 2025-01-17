Бастрыкина заинтересовали жалобы жителей Башкирии на сырость в доме

Жильца общежития в Благовещенске жалуются на сырость в доме. На неудобства горожан обратил внимание глава СУ СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил региональному следкому доложить о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, что жильцы общежития утверждают, что им приходится жить в постоянной сырости из-за аварийных коммуникаций. По их словам, новый собственник зданий не поддерживает его в надлежащем состоянии, хотя все платежи жильцы проводят своевременно.
Из-за сырости жильцы болеют, а уполномоченные органы бездействуют, сообщается в пресс-релизе СКР.
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